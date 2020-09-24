Армия Российский Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика США, летевшего над Польшей Анна Касаткина Стратегический бомбардировщик американских ВВС, приближающийся к российской границе, обнаружили средства контроля воздушного пространства. © Фото: Минобороны РФ Российский истребитель Су-27 поднимался в воздух 24 сентября из-за летевшего над Польшей бомбардировщика B-52H ВВС США. Об этом сообщает Минобороны РФ. Стратегический бомбардировщик, приближающийся к российской границе, обнаружили средства контроля воздушного пространства. В целях недопущения нарушения самолетом российского воздушного пространства поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. «Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль Государственной границы Российской Федерации и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования», - уточняется в сообщении. В ведомстве добавили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы РФ не допущено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика