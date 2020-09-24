Удар из ниоткуда: как самая скрытная подлодка ЧФ поразила мишень на учениях «Кавказ-2020»

Крылатая ракета «Калибр» поразила береговую мишень за полторы сотни морских миль на учениях «Кавказ-2020» в Черном море. Пуск выполнил экипаж подводной лодки «Колпино».

Момент вылета «Калибра» из-под воды предугадать чрезвычайно сложно – когда удар наносит подводная лодка «Колпино», никто не знает, откуда его ждать. Искать ее на глубине бесполезно: это самая скрытная российская подводная лодка с самым мощным вооружением на борту.

Вся акватория учений на время пусков - опасная зона. В ней может находиться только корабль-контролер и специалисты с особым допуском. Съемочную группу «Звезды» взяли на борт в виде исключения, чтобы снять эксклюзивные кадры.

Несколько минут спустя береговая мишень на полигоне «Опук» уничтожена высокоточным оружием. Момент поражения - на кадрах слежения.

Перед этим ракета полетела полторы сотни морских миль по сложной траектории. Наблюдение за ней велось с борта малого противолодочного корабля «Муромец».

Пуски крылатых ракет - ключевой элемент на морском этапе «Кавказа» и основной показатель боевой подготовки моряков и подводников Черноморского флота.