Российские Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии в рамках учений «Славянское братство - 2020»
Самолеты совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ республики.
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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 пролетели вдоль границ Белоруссии в рамках учений «Славянское братство - 2020». Об этом сообщает Минобороны России.
«Два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Авиационное прикрытие в ходе выполнения специального полета осуществлялось истребительной авиацией ВВС Республики Беларусь.
Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнены в рамках совместных белорусско-российских учений «Славянское братство - 2020».