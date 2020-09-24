Армия Опубликованы кадры стрельбы «Калибром» с подлодки «Колпино» в Черном море Андрей Аркадьев Подводная лодка «Колпино» в ходе учений «Кавказ-2020» выполнила стрельбу ракетным комплексом «Калибр». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Звезда» публикует видео запуска ракеты «Калибр» с борта подводной лодки «Колпино» в Черном море. Ракета пролетела по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль. Беспилотники зафиксировали успешное попадание ракеты в цель. Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует