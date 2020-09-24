Опубликованы кадры стрельбы «Калибром» с подлодки «Колпино» в Черном море
«Звезда» публикует видео запуска ракеты «Калибр» с борта подводной лодки «Колпино» в Черном море.
Ракета пролетела по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль. Беспилотники зафиксировали успешное попадание ракеты в цель.
Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.
ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.