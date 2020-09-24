Танки, гаубицы, РСЗО: яркие кадры учений «Кавказ-2020» под Волгоградом
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодняшние учения напоминали грандиозное сражение. Бронетехника, пехота, авиация атаковали условного противника по всем условным фронтам. Огневая мощь огромной силы была продемонстрирована на учениях «Кавказ-2020».
Правнук легендарной «Катюши» - РСЗО «Торнадо-Г» - заявил о себе на весь полигон ревом реактивных снарядов. После их вылета из пункта А на месте пункта Б оставалась только выжженная земля. Еще один инструмент в руках «бога войны» - самоходки «Мста-С».
После испепеляющей артподготовки в атаку на условного неприятеля направился мотострелковый батальон, усиленный танками Т-90А и БМП-3.
Мотострелкам помогал сам полигон, где во время передвижения техники в воздух поднимались огромные клубы пыли, которые являлись надежным заслоном от авиации условного противника.
Зенитная самоходка «Тунгуска» кинжальным огнем уничтожила беспилотники. Их роль играли световые мины, зависшие в небе.
В ходе учений на полигоне Прудбой противнику было нанесено максимальное огневое поражение. Наши войска показали слаженные действия и выполнили поставленную задачу в сложной обстановке в условиях пыльных и знойных волгоградских степей.