Залповый огонь: танки Т-90 сорвали наступление «врага» под Волгоградом

Танковое подразделение Южного военного округа на машинах Т-90А, действуя из засады, сорвало наступление условного противника в ходе розыгрыша одного из тактических эпизодов на полигоне Прудбой в Волгоградской области в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Находясь в отрыве от главных сил, замаскированные танки Т-90А открыли залповый огонь по выдвигавшимся колоннам бронетехники условного противника, которые имитировались движущимися мишенями. Танкисты поразили цели на дистанциях от 700 до 2,2 тысячи метров, а затем скрытно сменили позиции под дымовой завесой», - говорится в сообщении Минобороны России.

Затем в ходе маневренной обороны мотострелковые подразделения округа артиллерийским огнем из реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и артиллерийских установок «Мста-С» остановили условного противника.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.