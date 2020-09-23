«По-военному четко»: глава Тувы оценил ход строительства медцентра в республике

Строительство нового медицинского центра в Туве проходит по-военному четко, быстро и качественно. Так ход работ оценил глава республики Шолбан Кара-оол. Своими впечатлениями он поделился на странице в Instagram.

«Побывал на строительстве нового медцентра. В этом году для нас он - объект №1. И по актуальности, учитывая эпидемию, и по статусу – его курирует лично Президент, а также Министр обороны, поскольку возводят корпуса военные строители», - написал Кара-оол.

Глава Тувы напомнил, что у него есть возможность следить за строительством в режиме онлайн, поскольку камеры расставлены по периметру стройки .

«Сергей Кужугетович попросил меня посмотреть, как идет отделка помещений. Впечатления самые хорошие. К строителям серьезных нареканий нет: все по-военному четко, быстро и качественно», - написал чиновник.

Он отметил, что всего 3 месяца назад на месте стройке был пустырь, а в настоящее время - целый комплекс на 200 мест.

«И это еще не все, тут будет еще хозблок, здания подразделений обеспечения. Я уж не говорю о начинке центра современной техникой. Например, 64-срезовый томограф у нас будет вместо 16-срезового, как в других центрах. А это означает очень высокое качество диагностики и, соответственно, адекватность лечения», - сказал Кара-оол.

Он подчеркнул, что военные строители держат марку, но к правительству Тувы и мэрии Кызыла у него имеются вопросы. Кара-оол заявил, что необходимо обеспечить все для того, чтобы при строительстве не возникало никаких проблем или сбоев в подключении к инфраструктуре: теплосетям, электролиниям, к водоснабжению и системам стока.