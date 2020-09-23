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Бой истребителей и «Белые лебеди»: в рамках учений «Славянское братство-2020» десантники отразили нападение «противника»

Олег Мурашев
07:13 23.09.2020
После завершения отработки всех эпизодов и задач, российский воинский контингент вернется в пункты своей постоянной дислокации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В активной фазе российско-белорусских учений «Славянское братство-2020» приняли участие легендарные «Белые лебеди». Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 облетели границы республики и провели учения с истребительной авиацией. Перед летчиками стояла задача прикрыть действия тактической группы, которая отражала внезапное нападение с западных рубежей условного противника.

Небо над полигоном наполняется шумом двигателей тяжелых истребителей. По сценарию учений, крупная группа войск условного противника пересекла границу Белоруссии с запада и заняла населенный пункт недалеко от Бреста. Международное сообщество объявило зону, захваченную террористами, бесполетной. Но самолет «противника», роль которого выполнил МиГ-29, попытался захватить воздушное пространство и помешать высадке нашего десанта.

Наш истребитель Су-30 вступает в бой. Заняв более выгодное положение, ему удается одержать победу над «противником». Все действие происходит на максимальных скоростях и нагрузках для пилотов. Небо свободно. На курс выходят транспортные самолеты ВКС России Ил-76. Начинается десантирование личного состава и техники.

Первыми десантируются разведчики погоды. Именно по ним, а точнее по тому как их сносит, и будут ориентироваться пилоты самолетов с основным десантом. Их задача занять оборону, обозначить место высадки и дать целеуказание по большим скопления противника.

Десантирование происходит с высоты двух километров, при скорости самолета 350 километров в час. Российские военнослужащие используются парашютные системы «Арбалет», белорусские – «Инсайд».

Вторым самолетом десантируют бронетехнику. На системе из нескольких парашютов спускаются на землю три бронемашины десанта БМД-2. На остальных самолетах находится основная часть подразделений - всего 220 человек. Бойцы еще в воздухе стараются определить цели и ведут по ним огонь. У каждого военнослужащего время десантирования в среднем занимает около двух с половиной минут. Температура воздуха при этом 10 градусов тепла.

«Бывает плохое поле - не удобное для прыжка, плохой грунт, поверхность неровная, есть нюансы. Здесь все идеально, песочек, мягонько, ровненько», - рассказал стрелок воздушно-десантной ОДШБ МО РФ Александр Тимофеев.

В небе появляются два «Белых лебедя». Ракетоносцы Ту-160 совершают облет западных границ и отрабатывают вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии.

На полигоне Брестский Россию представляют десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения. Остальные силы объединенного контингента работают еще на трех белорусских полигонах - Обуз-Лесновском, Ружанском и Гожском. Всего около 6 тысяч военнослужащих при поддержке 500 единиц различимой техники и авиации. За маневрами лично наблюдает командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

«Самое основное, что выделяется на этом учении, - формируется объеденная тактическая международная группа, которая и будет выполнять эти задачи», - сказал командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

Российско-белорусские учения «Славянское братство-2020» - плановые. После завершения отработки всех эпизодов и задач, российский воинский контингент вернется в пункты своей постоянной дислокации.

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