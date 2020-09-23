Досуг с национальным колоритом: чем занимаются участники «Кавказ-2020» из разных стран в свободное от учений время

О масштабности учений «Кавказ-2020» говорит не только география полигонов и локаций, где проводятся маневры, но еще и международные участники. А это более тысячи военнослужащих из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Мало кто знает, что за кулисами учений представители каждой страны ведут привычный для себя образ жизни, не изменяя своим традициям и пристрастиям. Военные готовят блюда национальных кухонь и играют в популярные на родине спортивные игры.

Например, на полигоне Капустин Яр у белорусов сегодня в меню присутствуют драники, а у пакистанцев лепешки, без которых невозможно представить ни один обед в Азии.

Не забывают бойцы и о физических нагрузках. Так, военнослужащие из Пакистана играют в хоккей на траве, в то время как наши занимаются на турниках и брусьях. В футболе, кстати, российским военным тоже нет равных. В недавно прошедшем матче они разгромили гостей из Мьянмы.

А совсем скоро представители Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана вместе с нашими военнослужащими продемонстрируют свое мастерство в сражении с условным противником. Разные подразделения, страны и континенты. Но цель у всех одна - достойно представить свое государство.