Опубликованы кадры десантирования техники с Ил-76 на полигон под Брестом

«Звезда» публикует кадры десантирования военных и техники на полигон под Брестом, которые задействованы в российско-белорусских учениях «Славянское братство».

Ранее сообщалось, что Батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ России переброшена в Белоруссию самолетами Ил-76МД.

В ходе активной фазы учений российские и белорусские военнослужащие отрабатывают десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, высадку отряда по-штурмовому из вертолетов, блокирование населенного пункта, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.