Высадка БТР на побережье: эффектные кадры учений «Кавказ-2020»

Морские пехотинцы Каспийской флотилии под прикрытием боевых кораблей и авиации отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье в районе городка Зеленоморск, расположенного в Дагестане.

Высадка была осуществлена 23 сентября в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Малые артиллерийские корабли выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили два звена вертолетов Ми-24 и Ми- 35. Вертолеты нанесли удары по позициям условного противника на побережье», - сообщили в среду в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, после работы артиллерии и авиации на побережье высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты из вертолетов Ми-8. Одновременно разведчики Каспийской флотилии десантировались в тыл условного противника из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Их действия обеспечили возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.

После высадки передовой и основной группы, морские пехотинцы уничтожили силы противодесантной обороны условного противника. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой использовались дымовые шашки, холостые патроны и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

В эпизоде учений принимали участие около 500 военнослужащих полка морской пехоты, также было задействовано 24 боевых корабля и катера Каспийской флотилии и 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России. Кроме того, задействовали бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня «Град», минометные комплексы «Сани», всего более 40 единиц военной техники.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты