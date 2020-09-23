Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 совершили полет над Белоруссией в рамках учений «Славянское братство - 2020»

В среду, 23 сентября, в соответствии с замыслом совместного белорусско-российского учения «Славянское братство - 2020» шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка, расположенного в Тверской области, совершили полет над территорией Белоруссии и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне Ружанский. Все учебные цели были поражены, сообщили в Министерстве обороны России.

После выполнения учебно-боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в Российской Федерации.

Накануне в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство - 2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Белоруссии.

В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле.

Всего в учении с российской стороны в ходе активной фазы российско-белорусского учения «Славянское братство - 2020» принимают участие более 900 человек и около 100 единиц техники.