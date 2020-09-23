Ивановские десантники переброшены под Брест на учения «Славянское братство - 2020»

Батальонно-тактическая группа Ивановского соединения ВДВ России переброшена на полигон Брестский в Белоруссии. Военнослужащие принимают участие в учениях «Славянское братство - 2020», сообщает Минобороны России.

«Самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России осуществили переброску с территории России и десантирование парашютным способом на полигон Брестский Республики Беларусь батальонно-тактической группы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск России», - говорится в сообщении.

Ранее на полигон Гожский под Гродно железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, а также на полигон Брестский российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

В ходе активной фазы учений российские и белорусские военнослужащие отрабатывают десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76МД, высадку отряда по-штурмовому из вертолетов, блокирование населенного пункта, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.