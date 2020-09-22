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Бомбы, торпеды, ракеты и артиллерия: как проходят учения «Кавказ-2020» в Черном море

Виктория Косогляденко
08:36 22.09.2020
Экипажи отрабатывали отражение атаки условного противника и высадку морского десанта на плав.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», которые проходят с 21 по 26 сентября на полигонах ЮВО, наземных авиационных полигонах и в акваториях Черного и Каспийского морей, принимает участие и Черноморский флот. Сегодня экипажи отрабатывали отражение атаки условного противника и высадку морского десанта на плав.

По сценарию маневров, на подступах замечен отряд надводных сил условного противника. Наши экипажи переходят в усиленный режим. Для отражения морской угрозы через считанные минуты готов целый арсенал. Бомбы, торпеды, ракеты, артиллерия. И не только корабельного базирования. Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» ведут огонь со стороны побережья.

Противолодочные корабли выпускают торпеды по субмаринам условного неприятеля. А надводные «вражеские» цели уничтожает артиллерия. Внезапно ухудшается погода. Для тех, кто в море, это является дополнительной проверкой. Первым на такие неожиданности всегда реагирует штурман.

«Да действительно был сильный ветер. Корабль когда идет по морю, он же не как машина, - на него влияет течение, снос, ветер. Это нужно чувствовать», - объяснил командир штурманской боевой части Евгений Белоус.

Гидрометео обстановка заставляет корректировать не только курс корабля и его маневры. Данные в комплекс ракетной стрельбы также вносятся с поправкой на погоду.

Показал себя в деле и «плавучий сапер» - тральщик нового поколения «Иван Антонов». Корабль противоминной обороны чистит акваторию от плавучих взрывоопасных предметов. По его следам, точно повторяя траекторию, субмарина «Колпино» перемещается в безопасную зону. Там подводники начнут подготовку к стрельбе калибрами. Пуски крылатых ракет на «Кавказе-2020» являются основным этапом корабельных учений в акватории Черного моря.

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