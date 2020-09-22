Форсирование реки и ночное десантирование: в Белоруссии началась активная фаза учений «Славянское братство-2020»

Сегодня стартовал второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство 2020». Сотни единиц техники, 6 тысяч военнослужащих союзных государств. Маневры вступают в активную фазу. Кадровые части под руководством белорусской стороны разворачивают свои порядки на четырех полигонах: Обуз-Лесновском, Ружанском, Гожском и Брестском».

По сценарию учений, три банды перешли западную границу и захватили три крупных жизненно важных объекта, - это газораспределительная станция, гидроузел и населенный пункт недалеко от Бреста. Сейчас идет переправа десанта на сорока машинах через реку Муховец, - это судоходный рукав, приток реки Буг. Есть определенные сложности, здесь сильное течение и достаточно крутые берега. Задача у десанта блокировать террористов до подхода основных сил.

Разведвзвод десантировался из самолета АН-2 с высоты 1300 метров, спустившись на парашютах типа «Крыло». Десантники спускаются один за одним, возглавляет группу самый опытный парашютист. Их них задача освободить гидроузел захваченный условным противником. Под прикрытием вертолетов гвардейцы проводят зачистку островов, затем на катерах команда идет на отход.

Один из самых сложных эпизодов учений - сплав. Из-за периодически проходящих пароходов приходится проводить технику с ювелирной точностью. Цель совместных учений – боевая совместная работа в реальных условиях и проведение силами российского и белорусского контингентов молниеносной контртеррористической операции.

Руководство учений сформировало задачи для подразделений таким образом, чтобы максимально использовать арсенал вооружения и техники. Природные ландшафты Белоруссии в этом только помогали.

«Здесь есть особенности по течению, по характеру берегов, это требовало определенной подготовки именно экипажей, вы видели, что никто специально из инженерных подразделений не проводил подготовку уреза воды! И это было особенностью», - рассказал начальник штаба руководства учений «Славянское братство-2020» Владимир Белый.

Учения продолжились до глубокой ночи. И если до этого десантирование и высадка разведгрупп проводилась днем, то сейчас разведчикам предстоит ночное десантирование.

Прыжки с парашютом ночью более сложные, чем прыжки, которые выполняются в светлое время суток. В связи с этим от парашютистов требуется особая внимательность, четкость в действиях и умение хорошо ориентироваться в воздухе при снижении. Десантникам разрешается использовать фонарик, но крепить его нужно таким образом, чтобы он на мешал выходу строп парашюта.

По итогам первого дня руководство штаба учений «Славянское братство-2020» отметило слаженность интернационального контингента и четкое выполнение всех эпизодов и заданий.