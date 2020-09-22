Десантники провели тренировку по загрузке техники в самолеты ВТА в ходе учений «Кавказ-2020»

Подразделения Новороссийского и Камышинского соединений ВДВ провели тренировку по загрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Погрузка модернизированных боевых машин десанта БМД-2КУ, грузовых парашютных платформ, а также личного состава парашютного десанта в военно-транспортные самолеты Ил-76МД проводилась на аэродромах Армавир и Энгельс, с последующим перебазированием на аэродромы взлета Таганрог и Ульяновск», - говорится в сообщении.

На учениях «Кавказ-2020» предстоит десантировать военную технику и личный состав парашютным способом на незнакомый полигон и выполнить учебно-боевые задачи.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.