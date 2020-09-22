Захват и удержание важных объектов: командующий ВДВ Сердюков наблюдал за ходом учений «Славянское братство - 2020»

На полигоне Брестский в Белоруссии командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в совместных практических действиях активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство - 2020». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство - 2020» на полигоне Брестский военнослужащие двух стран совершили практическое десантирование парашютным способом личного состава и техники из самолетов Ил-76МД с последующей отработкой тактических задач», - сказано в сообщении МО.

За ходом маневров наблюдали министр обороны Виктор Хренин и командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков, который прибыл в республику накануне.

«В рамках выполнения задачи военнослужащие Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с белорусскими коллегами совершили марш с полигона Брестский на аэродром Барановичи для погрузки в самолеты военно-транспортной авиации», - рассказали в Минобороны России.

Десантирование военнослужащих производилось с высоты около 600 метров на парашютных системах Д-10 и Д-6 серии 4. Было задействовано шесть самолетов военно-транспортной авиации ВКС России и один самолета Ил-76 белорусских ВВС, которые развивали скорость более 340 километров в час.

На незнакомую площадку приземления «Сахара», находящуюся в приграничном районе Брестской области, было десантировано около 250 российских и белорусских десантников и три единицы боевой техники.

«Выброска осуществлялась в едином боевом строю самолетов в один проход с двухминутным временным интервалом между бортами», - отметили в МО.

После приземления личный состав подразделений двух стран отработал тактические задачи по захвату и удержанию важных объектов условного противника и выгодного рубежа до подхода основных сил многонациональной тактической группы.

Сердюков и Хренин высоко оценили подготовку российских и белорусских десантников.

Совместное белорусско-российское учение «Славянское братство - 2020» проводится с 14 сентября на белорусских полигонах Брестский и Гожский. В маневрах с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц техники.