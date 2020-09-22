Ракетный удар: военнослужащие ЧФ уничтожили корабли «противника» в Черном море

Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей противника в рамках учений «Кавказ-2020», сообщает пресс-служба ЧФ.

«В ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей условного противника во взаимодействии с самолетами Морской авиации и ПВО», - говорится в сообщении.

По условиям проведения стрельб уничтожение условного противника было выполнено в два этапа. В ходе первого этапа корабельная ударная группа в составе ракетных кораблей «Ивановец» и «Р-60» нанесла ракетный удар по сложной мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей противника. Удар наносился противокорабельными ракетами «Москит» одновременным залпом. Обе ракеты успешно поразили цели.

На втором этапе по мишени был выполнен бомбовый удар парой фронтовых бомбардировщиков Су-24М и парой многоцелевых истребителей Су-30СМ с дострелом по цели крылатыми ракетами.

В результате воздушной атаки мишенная позиция была также успешно поражена. Моряки и летчики показали высокий уровень взаимодействия при выполнении совместных задач с соблюдением необходимых мер безопасности.

В настоящее время в море в рамках СКШУ «Кавказ-2020» находится более 20 кораблей Черноморского флота. Экипажи кораблей выполняют боевые упражнения в морских полигонах в составе различных корабельных ударных групп.