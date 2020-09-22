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Летчики базы Кант совершили первые полеты на новых вертолетах Ми-8МТВ5-1

Ян Брацкий
05:00 22.09.2020
Следующим этапом их освоения станет выполнение полетов с применением авиационных средств поражения днем и ночью с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Летчики, несущие службу на Объединенной российской военной базе Кант, выполнили первые полеты на новейших вертолетах Ми-8МТВ5-1. Во время первых вылетов, члены экипажей освоили бортовые системы и авиационное оборудование вертолетов, поступивших на вооружение военной базы в июле.

Экипажи провели воздушную разведку районов посадки, выполнили задачи по аэронавигации и маневрированию в высокогорье в условиях разреженного воздуха на высоте около 3000 метров.

«Данный тип вертолета позволяет выполнять более широкий спектр задач. Также данный тип воздушного судна позволяет летать в темное время суток с применением очков ночного видения. Летный состав прошел подготовку в городе Торжок, прошли теоретическую подготовку, полеты на тренажерах и приступили к практическим полетам на легендарной машине Ми-8», - рассказал начальник службы авиационной безопасности Объединенной российской военной базы Кант Алексей Ворона.

Объединенная российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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