Подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии совершили марш в районы сосредоточения в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

В Дагестане подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» были подняты по тревоге. Военнослужащие совершили марши на бронетехнике в районы сосредоточения и сейчас находятся в готовности выполнять задачи по предназначению.

На полигонах Турали и Аданак подразделениям морской пехоты предстоит отработать задачи по подготовке и проведению противодесантной обороны побережья и высадки морского тактического десанта.

Артиллерийские подразделения морской пехоты в составе расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и 122-мм гаубиц Д-30 заняли огневые позиции в районе Зеленоморска. Перед ними поставлена задача обороны морского побережья и нанесения огневого поражения наступающим незаконным вооруженным «формированиям».

Морские пехотинцы флотилии провели необходимые мероприятия по подготовке бронетранспортеров БТР-82А к высадке на необорудованный участок морского побережья, а также провели проверку герметичности, готовности силовых узлов и агрегатов боевой техники к выполнению задач в море.

В районах сосредоточения развернуты командно-наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение, проведено инженерное оборудование обороняемых участков. В общей сложности к участию в СКШУ «Кавказ-2020» привлечены около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также 10 летательных аппаратов.