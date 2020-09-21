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Российские и турецкие военные отразили условную атаку боевиков на патруль в Идлибе

Ян Брацкий
03:54 21.09.2020
Были отработаны вопросы слаженности военнослужащих, привлекаемых к патрулированию, порядок организации связи на маршруте с использованием специальных сигналов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские и турецкие военнослужащие  провели тренировку патрулирования в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. По легенде, на совместную патрульную группу было совершено вооруженное нападение со стороны боевиков.

«Отработаны вопросы слаженности военнослужащих, привлекаемых непосредственно к патрулированию, порядок организации связи на маршруте с использованием специальных сигналов», - заявил заместитель начальника координационного центра зоны деэскалации Идлиб Евгений Поляков.

Главным элементом занятий была отработка действий военнослужащих двух стран в случае возникновения внештатной ситуации, в том числе нападения боевиков на колонну.

В ходе учений военнослужащие провели эвакуацию условно раненных и «поврежденной» техники, а также отработали порядок действий подразделений поддержки.

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