Российские и турецкие военные отразили условную атаку боевиков на патруль в Идлибе

Российские и турецкие военнослужащие провели тренировку патрулирования в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. По легенде, на совместную патрульную группу было совершено вооруженное нападение со стороны боевиков.

«Отработаны вопросы слаженности военнослужащих, привлекаемых непосредственно к патрулированию, порядок организации связи на маршруте с использованием специальных сигналов», - заявил заместитель начальника координационного центра зоны деэскалации Идлиб Евгений Поляков.

Главным элементом занятий была отработка действий военнослужащих двух стран в случае возникновения внештатной ситуации, в том числе нападения боевиков на колонну.

В ходе учений военнослужащие провели эвакуацию условно раненных и «поврежденной» техники, а также отработали порядок действий подразделений поддержки.