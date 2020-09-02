Картаполов наградил победителей конкурса «Воин Мира» кубком АрМИ-2020 в Армении

Военнослужащие из России прапорщик Сергей Смирнов, лейтенант Герман Давыдов и старший лейтенант Михаил Иванов одержали победу на конкурсе «Воин мира».

Абсолютным лидером среди женщин стала военнослужащая из Армении старший лейтенант Армине Григорян, серебряную медаль завоевала лейтенант Александра Ахтулова из Вооруженных сил Российской Федерации, а представительница Греции сержант контрактной службы Гестиманис Кутузоглу заняла третье место.

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов и министр обороны Армении Давид Тоноян наградили победителей всех состязаний «Атлет», «Эрудит», «Профессионал», «Снайпер», «Кавалер» («Сударыня») международного конкурса «Воин Мира» медалями, дипломами, ценными призами и памятными подарками. Команда победительница из России награждена памятным кубком АрМИ-2020.

Перед участниками конкурса выступили артисты ансамблей песни и пляски Министерства обороны Республики Армения и Воздушно-космических сил Минобороны России, а также воспитанники «Юнармии» военной базы ЮВО. Специальным номером стало исполнение гимна Армейских международных игр и музыкально-танцевального попурри на языках стран - участниц конкурса участниками всех команд.

В конкурсе «Воин Мира» принимали участие команды из Армении, Белоруссии, Греции и России.