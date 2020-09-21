Военные демонтировали более 350 аварийных строений в пострадавшем от наводнения Тулуне

Личный состав сводного отряда Министерства обороны РФ, прибывшего в город Тулун Иркутской области для оказания помощи в устранении последствий наводнения, демонтировал более 350 аварийных домов и хозяйственных построек.

Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений используется инженерная машина разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. Затем специалисты с помощью инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводят мероприятия по выравниванию участков местности.

Сводный отряд из числа специалистов инженерных подразделений с военной специальной техникой прибыл в Тулунский район в конце августа. Все работы планируется завершить до 1 октября.