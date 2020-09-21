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Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Ян Брацкий
03:15 21.09.2020
На различных этапах учений корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в море на начальном этапе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп вышли в морские полигоны боевой подготовки для выполнения практических действий.

На первом этапе учений экипажи осуществили постановку и преодоление минных заграждений и выполнили комплекс противолодочных задач.

Корабли противоминной обороны «Владимир Емельянов» и «Иван Антонов» провели разведывательный поиск и уничтожение участка минного заграждения контактными и неконтактными тралами, после чего морские тральщики «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» осуществили проводку надводных кораблей и подводной лодки за тралами с форсированием условного минного поля.

На выходе из района минной опасности экипажи кораблей тральной группы провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск.

В практических действиях войск на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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