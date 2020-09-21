Водная преграда: кадры маневров десантников в ходе тактических учений «Славянское братство-2020»

Десантники России и Беларуси на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду вблизи Бреста. Маневры проводились в рамках совместного тактического учения «Славянское братство – 2020».

Военнослужащие двух стран без предварительной подготовки двумя колоннами преодолели реку Муховец при поддержке армейской авиации.

Российские десантники впервые выполнили подобные задачи на незнакомой местности на боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспортерах БТР-МДМ «Ракушка». Белорусские военные форсировали реку на бронетранспортерах БТР-80. Всего участвовало более 40 единиц бронетанковой техники с российской стороны и 30 единиц с белорусской стороны, рассказали в Минобороны РФ.

Учения «Славянское братство-2020» проходят с 14 сентября на полигонах «Брестский» и «Гожский». В ходе них десантники двух стран отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.