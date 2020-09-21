МиГ-31 перехватили два британских самолета-разведчика над Баренцевым морем

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице страны воздушная цель.

Уточняется, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 «Сентинел» ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря.

После разворота иностранного судна от госграницы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.