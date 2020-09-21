В полной боевой готовности: как корабли Черноморского флота отправлялись на учения «Кавказ-2020»

В акватории двух морей - Каспийского и Черного - проходят учения более 20 боевых кораблей. Они уже отработали постановку и преодоление минных заграждений.

Подготовка корабля к бою и походу начинается еще у причала: устанавливается корабельное время, сверяются часы, выполняется проверка хода связи и вооружения. После этого звучит команда: отдать швартовые.

На борту - боевая готовность. Все расчеты усиливают свои посты. Например, заряжают установку-обманку: систему, которая создает помехи для ракет. Рядом на верхней палубе тестируют артустановку. Заряжают по-боевому - боекомплект в 152 снаряда.

«По команде "Корабль к бою!" артустановка загружается до полной погрузки боезапаса и при любом нападении противника готова к применению. То есть если любая авиация или корабль противника нападают, составляют угрозу кораблю - артустановка готова», - поясняет старший комендор Евгений Цедик.

Отрабатывается и система оповещения в море. Сигналы подаются флагами, с их помощью корабли тактической группы «переговариваются» между собой без использования радиосвязи. Есть знаки общепринятые, а есть такие, что понятны только «своим».

«Производим повороты без оповещения по средствам связи - только зрительными способами. Это работа сигнальщиков, работа вахтенных офицеров, которые должны определить значение сигналов и принять меры к маневрированию, чтобы не допустить опасного сближения и удерживать позиции», - говорит командир ракетного катера «Ивановец» Николай Шмонов.

Большая корабельная группировка сил Черноморского флота участвует в командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Комплексные задачи экипажи ударных кораблей начали отрабатывать еще в процессе перехода в зону учений.