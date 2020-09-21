«Кавказ-2020»: на полигоне Капустин Яр представлен единственный экземпляр новейшей установки разминирования

Более 80 тысяч человек, сотни единиц бронетехники, военные корабли, боевые самолеты и артиллерия принимают участие в главных маневрах года - стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Свои возможности и тактическую выучку российские военнослужащие демонстрируют совместно с союзниками. Чтобы разместить всю эту мощь, потребовались акватория сразу двух морей и несколько полигонов.

На командный пункт полигона Капустин Яр в Астраханской области стекается вся информация и с других полигонов. Территория Капустина Яра больше, чем территория Франции. В командном пункте можно увидеть, как идет активная работа среди руководителей подразделений. Офицеры делают все, чтобы пехота и тяжелая техника, артиллерия и минометчики, авиация и системы ПВО работали как единый механизм.

Самое пристальное внимание наше командование уделяет той технике, которая используется здесь впервые. Сегодня можно было увидеть новейшую установку разминирования. Это пока единичный прототип, но уже сейчас он будет использоваться на учениях «Кавказ-2020». Он превосходит своих предшественников в разы, а на Западе не имеет аналогов.

«То, что сегодня заложено в эту машину, по своим характеристикам в отличие от принятой базы БМП-3, на которой она разработана, у нее изменена силовая установка и трансмиссионная. Заложена в основу электро-техническая трансмиссия, то есть некий гибрид, который нам позволяет на аккумуляторных батарейках двигаться бесшумно. Так называемый тихий ход на расстоянии до трех километров», - рассказал начальник отдела ФГБУ Центрального научно-исследовательского института инженерных войск Министерства обороны РФ Сергей Матвейкин.

Все комплексы ПВО, которые участвуют в СКШУ «Кавказ-2020», сегодня объединены в единый комплекс обороны. Это системы С-300 и С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», кроме того, в воздух в любой момент готовы подняться и показать свое мастерство экипажи Су-27 и Су-30. Много задач предстоит выполнить и Сухопутным войскам.

Для отработки совместных действий на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Принять участие в качестве наблюдателей планируют представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.