Морпехи Каспийской флотилии подняты по тревоге в рамках учения «Кавказ-2020»

Подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане в рамках учения «Кавказ-2020» подняты по тревоге, совершили марш на бронетехнике в районы сосредоточения, сообщает Минобороны России.

На полигонах Турали и Аданак они отработают задачи по подготовке и проведению противодесантной обороны побережья и высадки морского тактического десанта.

В районах сосредоточения развернуты командно-наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение, проведено инженерное оборудование обороняемых участков.

«Артиллерийские подразделения морской пехоты в составе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО "Град") и буксируемых орудий (122-мм гаубиц Д-30) заняли огневые позиции в районе Зеленоморска с задачей обороны морского побережья и нанесения огневого поражения наступающим незаконным вооруженным формированиям», - говорится в сообщении.

Морские пехотинцы флотилии подготовили бронетранспортеры БТР-82А к высадке морского десанта на побережье, а также проверили герметичность и готовности силовых узлов и агрегатов боевой техники к выполнению задач в море.

Всего в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 40 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, более трех тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Каспийской флотилии, а также десять летательных аппаратов.