Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Абхазии началось учение «Кавказ-2020»

Андрей Аркадьев
13:00 21.09.2020
Более 1,5 тысячи военнослужащих и порядка 500 единиц различной военной техники были подняты по тревоге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Российские и абхазские военные приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России.

«На территории Республики Абхазия в горах и на побережье Черного моря подразделения Южного военного округа совместно с военнослужащими Министерства обороны, МЧС и СГБ республики приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

Более 1,5 тысячи военнослужащих и порядка 500 единиц различной военной техники были подняты по тревоге и совершили 150-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу в назначенные районы проведения учения.

Также в небо была поднята авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и Республики Абхазия в составе вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 и Ми-8АМТШ «Терминатор» с тактическим десантом на борту.

В течение недели российские и абхазские военные будут вести бои с условным противником в горах и на морском побережье под прикрытием армейской авиации.

«Активная фаза учения пройдет на береговой линии, где военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и подразделений ПВО отработают действия по обнаружению диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований и организуют оборону в ходе высадки десанта условного противника», - говорится в сообщении.

Завершающим этапом учения станет боевая стрельба из вооружения танков Т-72Б3 и БТР-82АМ по более чем двум тысячам мишеней в горных районах Кавказского хребта.

В общей сложности в маневрах в Абхазии примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц различной современной техники. В частности, будут задействованы российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и абхазские Ми-8, зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300, танки Т-72Б3, новейшие БТР-82АМ, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси КамАЗа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
13:16 В стране и мире
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Ханты-Мансийском округе
12:29 В стране и мире
Видео
Пресс-служба Московской канатной дороги объяснила видео с эвакуацией пассажиров
12:00 Армия
Видео
Корабельная группа в ходе учения «Кавказ-2020» на Каспии уничтожила мины условного противника
11:30 В стране и мире
Небензя: Россия сможет себя защитить, если СНВ-3 не будет продлен
11:02 В стране и мире
Онищенко назвал главную опасность четырехдневной рабочей недели
Популярное
Популярное
Видео
В Эквадоре бушует вулкан Сангай: кадры с места
Видео
Ударил бортпроводника: в Казани завели уголовное дело на авиадебошира
Видео
Четыре гостя: в поселки под Магаданом вышли медведи из-за пожаров
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Врачи рассказали, как выявить рак легких по пальцам
На фото с певицей Валерией нашли оптическую иллюзию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.