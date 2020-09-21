В Абхазии началось учение «Кавказ-2020»

Российские и абхазские военные приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», сообщает Минобороны России.

«На территории Республики Абхазия в горах и на побережье Черного моря подразделения Южного военного округа совместно с военнослужащими Министерства обороны, МЧС и СГБ республики приступили к проведению совместного стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020"», - говорится в сообщении.

Более 1,5 тысячи военнослужащих и порядка 500 единиц различной военной техники были подняты по тревоге и совершили 150-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу в назначенные районы проведения учения.

Также в небо была поднята авиация 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и Республики Абхазия в составе вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 и Ми-8АМТШ «Терминатор» с тактическим десантом на борту.

В течение недели российские и абхазские военные будут вести бои с условным противником в горах и на морском побережье под прикрытием армейской авиации.

«Активная фаза учения пройдет на береговой линии, где военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и подразделений ПВО отработают действия по обнаружению диверсионно-разведывательных групп незаконных вооруженных формирований и организуют оборону в ходе высадки десанта условного противника», - говорится в сообщении.

Завершающим этапом учения станет боевая стрельба из вооружения танков Т-72Б3 и БТР-82АМ по более чем двум тысячам мишеней в горных районах Кавказского хребта.

В общей сложности в маневрах в Абхазии примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц различной современной техники. В частности, будут задействованы российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и абхазские Ми-8, зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300, танки Т-72Б3, новейшие БТР-82АМ, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси КамАЗа.