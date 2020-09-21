Единый замысел: как будут организованы СКШУ «Кавказ-2020»

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» планируется провести в едином замысле на фоне общей оперативно-тактической обстановки.

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области создана коалиционная группировка войск в составе соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) и воинских контингентов Армения, Белоруссии, Китайской Народной Республики, Мьянмы и Пакистана.

Основные группировки войск ЮВО размещены также на полигонах «Ашулук» в Астраханской области, «Прудбой» в Волгоградской области, «Аданак» в Дагестане, а также в пунктах высадки морского десанта «мыс Железный Рог» на Черноморском побережье и «Турали» на побережье Каспийского моря.

Отдельные эпизоды учений пройдут на полигонах «Цабал» и «Нагвалоу» в Республике Абхазия, на полигоне «Баграмян» в Республике Армения и на полигоне «Дзарцеми» в Республике Южная Осетия.

Учитывая опыт, полученный в ходе боевых действий в современных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике, в ходе проведения СКШУ «Кавказ-2020» особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, максимальному использованию возможностей вооружения и военной техники в любое время суток, ведению боевых действий самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершению глубоких рейдов, охватов и обходов.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск.

На полигонах также будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.