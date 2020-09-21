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Единый кулак: в России стартовали стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020»

Ян Брацкий
00:01 21.09.2020
В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок сил коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.
Единый кулак: в России стартовали стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020»
© Фото: ТРК Звезда

В Вооруженных Силах Российской Федерации стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». Маневры являющееся завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной подготовки Вооруженных Сил в текущем году, проводятся в период с 21 по 26 сентября 2020 года на территории Южного военного округа (ЮВО).

На первом этапе СКШУ органы военного управления проведут планирование боевых действий в условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учений по отражению ударов с воздуха, ведению разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе ведения совместных боевых действий. Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Кроме того, в ходе учений предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны.

Основные действия пройдут на внутренних полигонах Южного военного округа - «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской».

В акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Для отработки совместных действий на учения приглашены военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего – до 1000 человек. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск. Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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