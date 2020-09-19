Новейший корабль ЧФ «Грайворон» впервые вышел в море на заводские ходовые испытания

Для прохождения заводских ходовых испытаний (ЗХИ) экипаж новейшего малого ракетного корабля «Грайворон» проекта «Буян-М», построенного для Черноморского флота, совершает первый выход в море.

«В ходе выполнения плана ЗХИ на корабле проверяется работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Уточняется, что ЗХИ проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-Морского Флота.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов, после чего продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.

Незадолго до этого «Грайворон» прошел первичную электромагнитную обработку, в ходе которой было осуществлено уменьшение намагниченности корпуса корабля путем использования стенда безобмоточного размагничивания.

Малый ракетный корабль «Грайворон» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.