Картаполов вручил академии ВВС им. Жуковского грамоту от Шойгу

Президент РФ Владимир Путин поздравил Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е.Жуковского и космонавта Ю.А.Гагарина со столетним юбилеем, пожелав преподавателям и курсантам достойно развивать уникальное научное наследие предшественников. Поздравление зачитал на торжественном мероприятии заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Объединив талантливых педагогов, одаренных инженеров и конструкторов, он (вуз - прим. ред.) стал настоящей школой подготовки высокопрофессиональных кадров для отечественной военной авиации. Мы по праву гордимся преподавателями и выпускниками академии, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, покоряли суровые просторы Арктики, создавали и испытывали передовые образцы самолетов и вертолетов. Осуществляли дерзновенную мечту человечества о полете в космос», – говорится в поздравлении.

В сообщении также подчеркивается, что сегодня академия является крупным образовательным и научным центром, где используются самые современные технологии и методики обучения, ведется большая исследовательская деятельность.

«Уверен, что нынешнее поколение преподавателей и курсантов будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, развивать их уникальное научное, творческое, ратное наследие. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов», - говорится в документе.

Также замминистра обороны вручил учебному заведению грамоту от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

«Заслуг у прославленной академии много. И первой из них всегда была и остается готовность выпускников успешно решать задачи по предназначению. За этой готовностью, способностью самоотверженно, идя до конца, работать на результат стоят основательные знания и навыки, которые полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к военным специалистам, а также лучшие офицерские качества, воспитанные в стенах вуза», - сказал Картаполов.

Он отметил, что особое место в летописи академии занимает подвиг ее авиационных командиров, пилотов, штурманов в годы Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что Военно-воздушная академия сохранила наследие своих предшественников - выдающихся ученых и военачальников, педагогов и наставников, приумножила замечательные традиции подготовки высококвалифицированных офицерских кадров, продолжает вносить весомый вклад в обеспечение безопасности родного государства», - отметил замглавы военного ведомства.

Он подчеркнул, что академия является уникальным учебным заведением, равных которому нет ни в России, ни где бы то ни было еще. При этом, она продолжает свои славные традиции и в нынешние времена.

«Это абсолютно уникальное учебное заведение, равных которому нет не только у нас в стране, но и за рубежом. Оно уникально не только потому, что в нем учатся более 13 тысяч человек, оно уникально своей историей. Ни в одном учебном заведении у нас нет более 1,5 тысячи Героев Советского Союза и Российской Федерации, 79 дважды Героев, трижды Герой СССР летчик Кожедуб, трижды герой Социалистического Труда академик Микоян и многие другие. И сегодня академия не просто продолжает – она развивает эти традиции, и выпускает достойнейших летчиков, патриотов нашей страны», - отметил Картаполов.

Кроме того, на торжественном мероприятии вручили 40 государственных и более 130 ведомственных наград. Датой основания академии считается 26 сентября 1920 года, когда Московский авиатехникум, созданный по инициативе Николая Жуковского, был реорганизован в институт инженеров Красного воздушного флота имени Жуковского.