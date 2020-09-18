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«Мста-Б» и «Акация» уничтожают «противника»: кадры учений артиллеристов под Челябинском

Анатолий Бородкин
05:06 18.09.2020
В общей сложности, в учениях задействовали более 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Артиллеристы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа провели артиллерийскую дуэль, отработав приемы контрбатарейной борьбы в ходе учений на полигоне в Челябинской области.

На полигон вывели 152-миллиметровые буксируемые гаубицы 2А65«Мста-Б», которые усилили самоходными гаубицами 2С3 «Акация».

Местоположение условного противника определила наземная войсковая разведка. Для этого использовалась радиолокационная станция под названием «Зоопарк-1М», которая без труда зафиксировала цели на дальности до 40 километров.

Отрезав пути отступления противника, военнослужащие провели обнаружение и идентификацию оставшихся целей. Огневой налет расчетов «Мста-Б» и приданных для усиления самоходных гаубиц 2С3 «Акация» завершили уничтожение условного противника.

Всего к учениям было привлечено более 500 военнослужащих подразделений артиллерии и обеспечения, а также расчеты БПЛА «Орлан-10», проводивших объективный контроль эффективности огневого поражения.

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