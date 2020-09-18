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Морпехи в небе: военнослужащие выполнили прыжки с парашютом под Мурманском

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
14:02 18.09.2020
В ходе тренировок по воздушно-десантной подготовке бойцы отрабатывают навыки десантирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Морские пехотинцы и разведчики Северного флота доказали, что им покоряются даже небеса. Военнослужащие совершили несколько прыжков с парашютом с разной высоты.

Погода в небе постоянно менялась, от полного штиля до ветра с дождем, кроме того, облачность стояла критически низкая, однако десант справился со всеми задачами.

«Как только вылетел, сначала даже не понимал, что надо делать, а спустя три секунды очухался, и все нормально пошло», - признался разведчик-пулеметчик 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ Илья Загребин.

«Может быть, кому-то тяжело, но, я думаю, они служат в нормальных войсках, кто-то в разведке, кто-то в морской пехоте, поэтому они, наоборот, гордятся и стремятся к тому, чтобы совершить свой первый прыжок», - сказал старший офицер отдела береговых войск СФ Сергей Макогончук.

Норма выполнения - четыре прыжка минимум в личном зачете, но можно делать больше, а также с других высот. После раскрытия купола надо работать с парашютной системой - менять направление и скорость с помощью строп, соблюдать дистанцию и ловить ветер во время приближения к Земле.

Десантирование - это основной способ доставки групп в тыл вероятного противника. Кто-то из военных прыгал впервые, другие уже имели опыт и совершенствовали свои навыки, главный из которых - безопасное приземление.

Вертолет Ми-8 летал с дозаправкой. Около сотни десантников прыгали с утра до вечера. Сезон парашютных прыжков подходит к концу. С февраля военнослужащие Северного флота совершили их больше тысячи, выполнив план воздушно-десантной подготовки.

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