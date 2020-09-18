«Танковая карусель»: военнослужащие отработали метод ведения боя на учениях «Славянское братство»

«Танковую карусель» «закрутили» под Брестом участники учений «Славянское братство». Это упражнение не позволяет противнику навести прицел на боевую машину и дает возможность экипажам сменить позицию или пополнить боекомплект.

Российские и белорусские десантники отрабатывают тактику противодействия террористам. Сейчас разворачивается первая фаза маневров, военнослужащие двух стран занимаются слаживанием подразделений.

Российско-белорусские учения «Славянское братство - 2020» стартовали 14 сентября. В маневрах задействованы военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России и отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.