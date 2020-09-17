Приказ «выжить»: финальный этап интенсивного курса общевойсковой подготовки прошел под Хабаровском

На полигоне под Хабаровском контрактники сегодня, 17 сентября, прошли «испытания на выживание» - финальный этап интенсивного курса общевойсковой подготовки. Выполнение и без того непростых заданий осложнял дождь.

Окопы, из которых бойцы «атаковали» проезжавшую над ними БМП, были заполнены водой. Прежде, чем начать обкатку, ее пришлось вычерпывать. Суть задания неизменна - надо пропустить над собой бронетехнику, метнуть гранату и открыть огонь по условному противнику, который покидает машину пехоты.

На полосе препятствий все еще сложнее - земля раскисла, и к весу выкладки добавились килограммы грязи, которая налипла на обувь. Чтобы преодолеть любое препятствие приходилось прикладывать намного больше усилий, чем в сухую погоду.

Но самый тяжелый этап испытаний - прохождение заграждения ползком, причем свое оружие надо было сохранить в состоянии, пригодном для стрельбы. По условиям задания, надо прикрывать огнем того, кто бежит с бойцом в паре.