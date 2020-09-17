Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Приказ «выжить»: финальный этап интенсивного курса общевойсковой подготовки прошел под Хабаровском

Алексей Збарский
Кирилл Васин
07:57 17.09.2020
Военнослужащие столкнулись не только со сложнейшими испытаниями полигона, но и с разгулом стихии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне под Хабаровском контрактники сегодня, 17 сентября, прошли «испытания на выживание» - финальный этап интенсивного курса общевойсковой подготовки. Выполнение и без того непростых заданий осложнял дождь.

Окопы, из которых бойцы «атаковали» проезжавшую над ними БМП, были заполнены водой. Прежде, чем начать обкатку, ее пришлось вычерпывать. Суть задания неизменна - надо пропустить над собой бронетехнику, метнуть гранату и открыть огонь по условному противнику, который покидает машину пехоты.

На полосе препятствий все еще сложнее - земля раскисла, и к весу выкладки добавились килограммы грязи, которая налипла на обувь. Чтобы преодолеть любое препятствие приходилось прикладывать намного больше усилий, чем в сухую погоду.

Но самый тяжелый этап испытаний - прохождение заграждения ползком, причем свое оружие надо было сохранить в состоянии, пригодном для стрельбы. По условиям задания, надо прикрывать огнем того, кто бежит с бойцом в паре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:50 В стране и мире
Видео
Задержана директор наркологической клиники в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека
05:54 В стране и мире
Видео
Пострадавшие от пожара в Красноярске находятся в тяжелом состоянии
04:55 В стране и мире
Аномальное потепление обещают жителям ряда российских регионов
03:05 Спорт
«Мы будем много работать»: Медведева прокомментировала свое возвращение к Тутберидзе
00:27 В стране и мире
Sony раскрыла стоимость PlayStation 5
Популярное
Популярное
Петросян впервые показал полугодовалого сына от Брухуновой
Видео
В «Союзмультфильме» объяснили выбор Харламова для озвучки Волка из нового «Ну, погоди!»
NASA: начался новый цикл солнечной активности
В Instagram Заворотнюк появились новые фотографии
Видео
Ученые впервые запустили беспилотники на дно гигантской «черной дыры» на Ямале
Назван признак быстрорастущей формы рака мозга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.