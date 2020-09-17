Военнослужащие ВВО оборудуют защитные дамбы в Ленинском районе ЕАО

Более 90 тысяч мешков с песком уложили военнослужащие сводной группировки ВВО для оборудования защитных дамб и дорог в населенном пункте Ленинское Еврейской автономной области

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), продолжают оказывать помощь населению Ленинского района в борьбе с паводком на реке Амур.

Личный состав соединения осуществляет наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов. Помимо этого, в местах просачивания воды, организуется немедленное восстановление заграждений.

Как сообщили в Минобороны, за последнее время удалось укрепить дамбы и дороги с помощью укладки свыше 90 тыс. мешков с песком. При этом общая длина защитных заграждений составляет порядка 3 тыс. метров.

В ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий подтопления военнослужащие продолжают оказывать адресную помощь жителям села Ленинское и близлежащих населенных пунктов. Так, по просьбе местных жителей, в домах осуществляется подъем мебели, бытовой техники и продуктов питания, а также перенос имущества в более безопасные места. Помощь оказывается в первую очередь пожилым людям и инвалидам.

Помимо этого, военнослужащими проводятся работы, по недопущению проникновения воды на участки, а также восстановлению придомовых ограждений и хозяйственных построек.

Всего за последнее время, помощь оказана жителям более 50 домов. В общей сложности к работам привлечено около 700 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной техники.