Под прикрытием брони: кадры учений «Славянское братство» в Белоруссии
14 сентября стартовали российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020», они продлятся до 25 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российские и белорусские десантники на полигоне Брестский в Белоруссии отрабатывают тактику противодействия террористам. Одна из задач - вскрыть позиции боевиков.
У каждого десантника свой сектор обстрела, и он должен поразить мишени уложившись в заданный лимит времени. Сейчас на Брестском полигоне разворачивается первая фаза маневров, включающая в себя слаживание подразделений.
Согласно плану учений, вторая часть маневров будет проходить несколько позднее - после 21 сентября.
В маневрах задействованы военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России и отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.