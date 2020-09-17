Под прикрытием брони: кадры учений «Славянское братство» в Белоруссии

Российские и белорусские десантники на полигоне Брестский в Белоруссии отрабатывают тактику противодействия террористам. Одна из задач - вскрыть позиции боевиков.

У каждого десантника свой сектор обстрела, и он должен поразить мишени уложившись в заданный лимит времени. Сейчас на Брестском полигоне разворачивается первая фаза маневров, включающая в себя слаживание подразделений.

Согласно плану учений, вторая часть маневров будет проходить несколько позднее - после 21 сентября.

В маневрах задействованы военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ России и отдельного десантно-штурмового соединения Сил специальных операций Республики Беларусь.