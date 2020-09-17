В Минобороны РФ рассказали о помощи для стабилизации ситуации в ЕАО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вступительном слове на открытой части заседания Коллегии Минобороны рассказал о помощи для стабилизации ситуации в ЕАО.

«Для стабилизации паводковой обстановки в Еврейской автономной области с 12 сентября привлечен сводный отряд Восточного военного округа в количестве 700 человек и 50 единиц техники», - сказал Шойгу.

По его словам, личным составом выполняются работы по укреплению дамбы на реке Амур. Завезено порядка 450 тонн песчано-гравийной смеси, укреплены защитные сооружения в населенном пункте Ленинское общей протяженностью свыше трех километров.

Также Шойгу рассказал о ситуации с лесными пожарами в Забайкалье и Бурятии. Он отметил, что в Республике Бурятия и Забайкальском крае локализовано 57 очагов лесных пожаров на площади 46 тысяч гектаров.

Всего к тушению привлекались 442 человека и 68 единиц техники. Для мониторинга районов природных пожаров выполнено свыше 30 вылетов армейской и 50 вылетов беспилотной авиации.