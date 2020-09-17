Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

В Минобороны РФ рассказали о помощи для стабилизации ситуации в ЕАО

Кирилл Васин
12:11 17.09.2020
По словам Шойгу, военнослужащие выполняют работы по укреплению дамбы на реке Амур. Завезено порядка 450 тонн песчано-гравийной смеси, укреплены защитные сооружения в населенном пункте Ленинское.
В Минобороны РФ рассказали о помощи для стабилизации ситуации в ЕАО
© Фото: Минобороны

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вступительном слове на открытой части заседания Коллегии Минобороны рассказал о помощи для стабилизации ситуации в ЕАО.

«Для стабилизации паводковой обстановки в Еврейской автономной области с 12 сентября привлечен сводный отряд Восточного военного округа в количестве 700 человек и 50 единиц техники», - сказал Шойгу.

По его словам, личным составом выполняются работы по укреплению дамбы на реке Амур. Завезено порядка 450 тонн песчано-гравийной смеси, укреплены защитные сооружения в населенном пункте Ленинское общей протяженностью свыше трех километров.

Также Шойгу рассказал о ситуации с лесными пожарами в Забайкалье и Бурятии. Он отметил, что в Республике Бурятия и Забайкальском крае локализовано 57 очагов лесных пожаров на площади 46 тысяч гектаров.

Всего к тушению привлекались 442 человека и 68 единиц техники. Для мониторинга районов природных пожаров выполнено свыше 30 вылетов армейской и 50 вылетов беспилотной авиации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.