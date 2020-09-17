Истребитель МиГ-31 сопроводил бомбардировщики США над Беринговым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота сопроводил два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США над водами Берингова моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Согласно сообщению, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Берингова моря два объекта, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их опознавания в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два американских стратегических бомбардировщика. После сопровождения иностранных самолетов и их удаления от границы РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.