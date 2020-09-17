Расчеты САУ «Гиацинт-С» отработали стрельбу прямой наводкой в Приамурье

Новую тактику групповых ударов прямой наводкой отработали расчеты самоходных артустановок «Гиацинт-С» в Амурской области. Такие тренировки рассчитаны на случай захода в тыл танковых групп условного противника.

Цели находились в прямой видимости на удалении до двух километров. Сильный дождь не помешал артиллеристам. Прорвавшиеся танки они уничтожили залпом из нескольких крупнокалиберных пушек и сразу же сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь.

В маневрах на полигоне приняли участие около тысячи человек, задействовали около 200 единиц вооружения и военной техники.