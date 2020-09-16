Шойгу анонсировал новые российско-белорусские учения в октябре

Новые российско-белорусские военные маневры состоятся в октябре. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Руководитель российского оборонного ведомства рассказал, что всего в этом году у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках. Сейчас проходят учения «Славянское братство».

Ранее в Минобороны сообщили, что в Центральном военном округе идет плановая подготовка подразделений к командно-штабному учению с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2020». Оно состоится с 12 по 16 октября на полигоне Лосвидо в Белоруссии.