Военные рассказали, как будет обезврежен ртутный цех «Усольехимпрома» в Иркутской области

Старший офицер отдела Управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ Евгений Вебер рассказала, как военные собираются ликвидировать цех ртутного электролиза на промплощадке закрытого ООО «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском Иркутской области.

По ее словам, вначале обработают строительные конструкции специальным раствором, чтобы удалить ртуть и ее соединения.

«При демонтаже конструкций цеха самое важное - это не создать пылевого облака, в котором будут ядовитые пары ртути, потому что оно будет сопоставимо радиоактивному облаку. Поэтому мы постоянно будем ставить завесы, не должно возникнуть даже пыли, которую может поднять ветер», - приводит РИА Новости ее слова.

Вебер пояснила, что при температуре воздуха 16 градусов Цельсия и выше ртуть начинает испаряться, что опасно для здоровья, поэтому работать имеет смысл, когда столбики термометров опустятся ниже отметки в 16 градусов.

Производственную деятельность на промплощадке «Усольехимпрома» остановили в 2010 году. Цех ртутного электролиза, находящийся на территории предприятия был закрыт в 1998 году. По оценкам экспертов, там может быть сосредоточено до 600 тонн ртути.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 434,8 миллионов рублей на ликвидацию химзагрязнения в Усолье-Сибирском. В частности, средства пойдут на демонтаж цеха ртутного электролиза.