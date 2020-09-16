Электронное прикрытие: специалисты РЭБ защитили технику от «налета» боевых дронов на Урале

Истребители-бомбардировщики Су-34 сыграли роль воздушных противников для подразделений радиоэлектронной борьбы на учениях на Урале.

Специалисты РЭБ совершили марш и тщательно замаскировали свою технику, а затем отработали прикрытие от авиационных ракет и ударных дронов.

Еще одним элементом тренировки стала защита техники от диверсантов, которые планировали ее захватить и уничтожить.

В маневрах задействовано свыше 150 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Житель», БМВ и около 10 самолетов Су-34.