Десантирование из Ми-8: морпехи Черноморского флота выполнили прыжки с парашютом

Бойцы отдельного батальона морской пехоты выполнили прыжки с парашютом с высоты до 800 метров в полном боевом снаряжении из вертолета Ми-8.

Прыжки проводились в дневное время при допустимых значениях погодных условий. В тренировке задействованы более 500 морских пехотинцев.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.