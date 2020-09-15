Армия Шойгу доложил Путину об окончании строительства медцентров в Псковской области Андрей Аркадьев Центры полностью готовы к оказанию помощью, медперсонал проходит подготовку в Военно-медицинской академии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении строительства многофункциональных медицинских центров в Пскове и Великих Луках. Доклад главы военного ведомства российский лидер заслушал в режиме онлайн-конференции. Путин поблагодарил Минобороны РФ за качество и скорость возведения объектов. «Центры полностью готовы к оказанию помощью, медперсонал проходит подготовку в Военно-медицинской академии. Сейчас строим в Североморске со специализированным отделением радиологии - это первый у нас такой центр», - сказал президент. Как отметил Шойгу, в ближайшее время также завершится строительство нового медцентра в Тыве. Его, помимо прочего, оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований. Ранее медцентры, построенные Минобороны России, открылись еще в 15 регионах страны. Предполагается, что они помогут не только в борьбе с коронавирусом, но и в целом улучшат доступность здравоохранения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует