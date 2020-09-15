В ЦВО готовятся к учениям «Нерушимое братство - 2020»
Учения пройдут с 12 по 16 октября на полигоне Лосвидо в Республике Беларусь.
© Фото: Минобороны России
В Центральном военном округе продолжается плановая подготовка подразделений к командно-штабным учениям с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство - 2020». Об этом сообщает Минобороны России.
«Будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ», - говорится в сообщении.
В учениях примут участие подразделения от шести государств - членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.