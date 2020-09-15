В Белоруссии начались совместные с РФ учения «Славянское братство - 2020»
Учения не направлены против других стран, подчеркнули в Министерстве обороны РФ.
© Фото: Минобороны России
Первый этап совместных белорусско-российских тактических учений «Славянское братство - 2020» стартовал 14 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России.
От российской стороны в маневрах задействованы подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.
В ходе первого этапа, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут Дни национальной культуры и спортивные соревнования.