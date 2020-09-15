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В Белоруссии начались совместные с РФ учения «Славянское братство - 2020»

Андрей Аркадьев
15:33 15.09.2020
Учения не направлены против других стран, подчеркнули в Министерстве обороны РФ.
В Белоруссии начались совместные с РФ учения «Славянское братство - 2020»
© Фото: Минобороны России

Первый этап совместных белорусско-российских тактических учений «Славянское братство - 2020» стартовал 14 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России.

От российской стороны в маневрах задействованы подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В ходе первого этапа, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут Дни национальной культуры и спортивные соревнования.

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