Армия В Белоруссии начались совместные с РФ учения «Славянское братство - 2020» Андрей Аркадьев Учения не направлены против других стран, подчеркнули в Министерстве обороны РФ. © Фото: Минобороны России Первый этап совместных белорусско-российских тактических учений «Славянское братство - 2020» стартовал 14 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России. От российской стороны в маневрах задействованы подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. В ходе первого этапа, который завершится 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут Дни национальной культуры и спортивные соревнования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует